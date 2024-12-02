Patronun derdi yatırımmış!

EMEK SERVİSİ

Adana’da SASA Polyester’e ait PTA tesisinde ana yüklenici taşeron Gemont Endüstri’de çalışan Yapı ve Yol İşçileri Sendikası (Yapı Yol-İş) üyesi 670 işçi, hakları için başlattıkları eylemlerine devam ediyor.

İşverenin, 2 aylık ücretlerini ve tazminatlarını vermediği işçiler, 20 Kasım’da iş bırakarak başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. SASA Polyester işçileri, dün bir kez daha "İnşaat işçileri köle değildir. Ücret haktır gasp edilemez" pankartıyla fabrika önünde bir araya geldi.

Sendika, geçtiğimiz hafta SASA yetkililerinin kendilerine ulaşarak "Eyleme gerek yok, bu işi çözeceğiz" denildiğini açıkladı. Ancak yetkililerin herhangi bir adım atmadığını anlatan işçi temsilcileri, "Meclis’e gideceğiz. SASA Polyester yetkilisi de duysun. Yalvar yakar ‘Eylem yapmayın, bizi rezil ettiniz. Burada çok büyük yatırım var, lütfen eylemleri durdurun’ dediler. Şimdi telefonlarımıza çıkmıyorlar. Biz de onlara yılmayacağımızı söylüyoruz. İşsizliğimizi kullanamazsınız. Her hafta buradayız" dedi.

İşçiler, "Haklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz", "SASA bizi çok iyi dinle", "İşçiler hakkını almadan gitmez" sloganlarıyla eylem yaptı. Burada konuşan işçilerden biri, "Direneceğiz, bütün işçi arkadaşlara sesleniyorum. Biz birlikte güçlüyüz. SASA ya da başka şirket fark etmez. Hakkımızı yiyen herkesin karşısında duracağız" ifadelerini kullandı. İşçilere daha önce, arabuluculuk sürecinde haklarının ödeneceği taahhüt edilmiş ancak son ödeme tarihi olan 15 Kasım geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmamıştı. İşçiler, eylemlerinin ikinci gününde polis müdahalesi ile karşılaşmış ve gözaltına alınmıştı.