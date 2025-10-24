Patronun imdadına İşsizlik Fonu koşuyor!

Vergi düzenlemelerini içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Kanun teklifine komisyonda eklenen madde ile İşsizlik Sigorta Fonu kaynaklarının işverenlere destek olarak aktarılmasının önünü açıldı.

İktidar partisi milletvekillerinin oyuyla eklenen maddeyle İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynakları bir kez daha işsizler için değil, işverenler için kullanılacak. Fonun, “imalat sanayisinde istihdamı artırma” gerekçesiyle 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB aracılığıyla patronlara “destek” olarak aktarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Fon gelirlerinin 2025’te yaklaşık 300 milyar lira olacağını, bunun 45 milyar lirasının imalat sanayiine kaynak olarak aktarılacağını açıkladı. Yeni maddeye göre, 2026 boyunca uygulanacak bu destek programının ayrıntılarını da yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB belirleyecek.

ARANAN KAYNAK İŞÇİDEN BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, komisyonda yaptığı konuşmada “Bu sene içerisinde imalat sanayisinde belirlediğimiz 4 sektöre tekstil, konfeksiyon, deri ve mobilya sektörleri olmak üzere KOSGEB aracılığıyla sağladığımız bir destek vardı, hâlâ da devam ediyor bu destek. İstihdamı koruma taahhüdü karşılığında korunan istihdam için 2 bin 500 TL personel başına destek sağlıyoruz. Bu programın etkilerini de açıkçası olumlu etkilerini sahada ve rakamlarda gözlüyoruz. Tabii, bu ihtiyacın önümüzdeki sene de devam edeceğini öngörüyoruz, tespitlerimiz bu yönde. Dolayısıyla sektörlerimize bu desteği devam ettirme kanaatindeyiz. Tabii, bunun için bir kaynak ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu kaynağı oluşturuyoruz” dedi.

Destekten tekstil, konfeksiyon, mobilya ve deri sektörlerinin faydalandığını kaydeden Çoştu, “Muhtemelen bu sektörleri biraz daha genişletmeyi hedeflemiş olacağız ve belki kapsamında biraz daha kaynağa da bakarak, kaynağın da belirlenmesiyle önümüzde değerlendirme için bir miktar daha süre var. Yıl sonuna kadar belki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Destek miktarı, hangi sektörlere, hangi kapsamda destek verileceği de biraz daha netleşmiş olacak” diye konuştu.