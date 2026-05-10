Patronun insafına bırakıldılar

Metin YETİM

Özel okullardaki yıllık eğitim ücretleri yıllık 1 milyon TL’den başlarken yeni mezun bir öğretmenin aylığı asgari ücret seviyesinde.

İktidarın kamudaki eğimi yük olarak görmesinin sonucu olarak milyonlarca öğrenci, veli ve özel okul öğretmeni mağdur ediliyor. Patronların elindeki özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı 200 bini aşarken özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, vakıf üniversitelerinde çalışan eğitimcilerle sayı 500 bine ulaşıyor.

Patronlar, 1 yıllık sözleşmelerle çalışan öğretmenlerin kıdem ve ihbar gibi temel tazminat haklarını da gasp ediyor. Güvencesiz çalışan öğretmenlerin geçici geçici süreli sözleşmeleri MEB tarafından onaylanıyor.

Türkiye Özel Okullar Sektör Raporu verilerine göre son 25 yılda özel okul artışı yüzde 700. 2001-2002 eğitim öğretim yılında 1887 özel okul varken 2024-2025’te bu sayı 14 bin 700’e ulaştı. Özel okulların toplam içindeki payı yüzde 3,72’den yüzde 19,85’e yükseldi.

SÖZLEŞMELER GEÇİCİ İŞ KAYGISI KALICI

Özel sektörde yıldır öğretmen olarak çalışan Havva Zenginler Kaya, yaşadıkları en ciddi problemin ‘‘belirli süreli iş sözleşmesi’’ olduğunun altını çizdi. Kaya, ‘‘1 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Burada 1,5 yıllık bir maaşı düşünmemiz gerekiyor. Senede bir kez maaş zammı alıyoruz, o da sözleşme zamanı. Bu durum büyük bir sıkıntı yaratıyor’’ ifadelerini kullandı. İş güvencelerinin olmadığını aktaran Kaya, "Kurum bazen temmuz ayına kadar sözleşme yapmayabiliyor. O zamana kadar birçok okul sözleşmelerini bitirmiş oluyor, bu da açıkta kalma ihtimalini doğuruyor. Kurs merkezlerinde sözleşme 10 aylık yapılıyor ve çoğu yerde istifa dilekçesi de önceden imzalatılıyor" dedi.

Ücret belirsizliklerine dikkati çeken Kaya ‘‘2014’e kadar var olan taban maaş uygulaması kalktığı için şu an maaşta skala yok. Asgari ücretten başlayıp senede 14-15 maaş veren okullara kadar çok büyük bir dengesizlik ve tutarsızlık var’’ diye konuştu.

Öğretmenlerin örgütlülüğünün önünde en büyük engellerden biri de 10 No’lu torba işkolu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, ‘‘5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre hem özel sektör çalışanısın hem de Milli Eğitim Bakanlığı personeli olarak görünüyorsun. Ama iş özlük haklarına gelince İş Kanunu’na bağlı deniyor. Müfredat aynı, ek ders ücreti belirleme kriterleri aynı, kırtasiye ödeneği aynı... Hepsi MEB’in belirlediği kıstaslar ama biz 10 No’lu işkolundayız. Türkiye’nin en kalabalık iş kolu ve market çalışanından kuryeye, büro elemanından öğretmene dek yaklaşık 4,5 milyon çalışan var’’ dedi.

Edebali, ‘‘Taleplerimizin başında taban ücret hakkı geliyor. Bu hak 2014 yılında elimizden alındı. O dönem dershaneler özel okullara dönüştürülüyordu. Patronlara bir teşvik lazımdı. Bakanlık onlara şunu dedi: Siz bu okulları açın, biz de sizin üzerinizdeki taban maaş yükünü kaldıralım. Böylelikle öğretmenler patronun insafına bırakıldı" dedi. Edebali, özel sektör öğretmenlerinin temel ücret hakkına ve kamudaki öğretmenlerle aynı haklara sahip olacağı güne kadar mücadeleye devam edeceklerini aktardı.