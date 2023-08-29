Patronun kâr hırsı işçileri öldürüyor

İş sağlığı önlemlerinin yetersiz kalmasının faturasını emekçiler canıyla ödüyor. İstanbul’da bir çocuk işçi, ihmaller zincirinin kurbanı oldu. Muğla’da ise işyerindeki patlamada ölen bir emekçinin zorla çalıştırıldığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’da inşaatta vinçten kafasına malzeme düşmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki çocuk işçi Yiğit Zamanis’in ihmaller zincirinin kurbanı olduğunu ortaya çıktı. Zamanis’in sigortasının olmadığı öğrenilirken, çalışma arkadaşlarının "Rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım" uyarısının dikkate alınmadığı ve işçilerin kullandığı baretlerin de kalite standartlarına uygun olmadığını belirtildi.

AKP’li Güngören Belediyesi’nin Tozkoparan’da gerçekleştirdiği kentsel dönüşm projesi kapsamında devam eden inşaatta 17 yaşındaki çocuk işçi Yiğit Zamanis, vinçten kafasına malzeme düşmesi sonucu ilk iş gününde hayatını kaybetti. BirGün Yiğit Zamanis’in amcası Mustafa Zamanis’e ulaştı. Zamanis defin işlemlerini henüz gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mustafa Zamanis’e konuya ilişkin, “Yiğit’in işte ilk günüydü. İstanbul’a gezmek için gitmişti. Çalışma amaçlı gitmemişti. Orada kuzenleri vardı, onların yanına gitmişti. Asıl niyeti onları ziyaret edip, gezmekti. Ama onlar da çalışıyorlar diye birlikte çalışmaya gitmiş. Sigortası da yoktu haliyle. Yiğit 17 yaşındaydı” şeklinde konuştu.

DEMİR DÜŞTÜ

Tozkoparanlar Derneği (TOZDER) Genel Başkanı Ömer Kiriş’de konuyla ilgili BiGün’e yaptığı açıklamada “Yiğit’in başına havada vince takılı olan aparatların sağlam bağlanmaması sebebi ile 1.5 metre uzunluğunda bir demir dikine düşüyor. Çocuk ise orada alt katta sıva yapıyor. İnşaat şirketine ait eleman değil, şirketin işi verdiği taşeron için çalışıyor” dedi. İnşaat şirketinin tutumunu eleştiren Kiriş, “Olay gerçekleştikten sonra İnsanları içeri almadılar, yukarıdan inşaatı gören kadınlar pansuman için içeri girmek istiyorlar, onları dahi içeri giremiyorlar. Olay yerine gelen medya mensuplarını da içeri almadılar“ şeklinde konuştu.

Yiğit Zamanis

KAZA DEĞİL CİNAYET

İşçilerin olay öncesinde uyarılarda bulunduğunu belirten Kiriş, “İşçilerin bir talepleri var; ‘baret kalitemiz standartların altında, rüzgârlı havada çalışmayalım’ şeklinde. İş güvenliği sıkıntısı var, bu bir cinayet. İş kazası değil. 17 yaşında insanın vincin altında işi ne, orada deneyimli personel ya da denetleyen yok mu?” ifadelerini kullandı. Kiriş, “Enes’in taşeron için orada olması şirketin sorumluluğunu hafifletmez. Ama işin sorumluluğunu orada bulunan görevli bir şantiye şefine yükleyecekler. Bu konu umurlarında değil” ifadelerini kullandı.