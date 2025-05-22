Patronun suçu işçiye yıkılmak isteniyor

Haber Merkezi

Oba Makarna patronları suçu ölen işçiye atmaya çalıştı. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Sakarya Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden beş işçinin sorumluluğunun patronlar yerine işçilere yıkılmaya çalışıldığını yazdı. Ailelerden 4’ünün şikayetlerini “kan parası” karşılığı geri çektiğini vurguladı.

Saymaz, 15 Eylül 2024’te Sakarya Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında yaşanan patlamada ilk olarak 27 yaşındaki yıkamacı Mesut Şimay’ın öldüğünü yazdı. Takip eden günlerde dört işçinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Patlamanın değirmen bölümündeki un tozunun, kısa devreyle çıkan kıvılcımla tutuşarak gerçekleştiği iddianamede yer aldı. Temizlik eksikliği, açık bırakılan pano kapakları ve sarkık kablolar faciaya zemin hazırladı.

Saymaz, şirketin patronları Mehmet Musa Özgüçlü ve oğlu Alparslan Özgüçlü’nün ölen işçiyi suçladığını aktardı. Ancak kriminal raporda yangını başlatacak herhangi bir kimyasal kalıntı bulunmadığını, savcılığın da bu suçlamaları dikkate almadığını yazdı.