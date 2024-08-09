Patronun yeni hamlesi zam

Ebru ÇELİK

Polonez fabrikası işvereni direnişi kıramayınca yeni yollara başvurdu. İstanbul Çatalca’da bulunan işlenmiş gıda üreticisi Polonez fabrikasında 25 gündür hakları için direnen işçiler, işverenin beş işçiye sendikadan ayrıldıkları takdirde yüzde 25 oranında zam ve yılda iki ikramiye vereceğini söylediğini ileri sürdü.

İşten çıkarılan işçilerden Nigar Üstün, işverenin bu yöntemle direnişi zayıflatmayı amaçladığını kaydetti. BirGün’e konuşan Üstün, şu ifadeleri kullandı: “İşten çıkarılan arkadaşlarımız için ilk kez eylem yaptığımızda da işveren sendikayı bırakmamız karşılığında aynısını teklif etmişti. İşveren şimdi de farklı departmanlardan 5 arkadaşımızı arayarak yüzde 25 maaş ve 12 bin 500 lira giriş ücreti teklif etmiş. ‘Sendikayı bırakın, geri gelin’ diyor. İşverenin bu teklifi, bizi bölmek amaçlı atılmış bir adımdır. Biz 122 işçi ilk olarak işten atılan 13 arkadaşımız için direndik, ardından biz de işten çıkarıldık. Buradaki 135 işçi birbirimiz için direniyoruz. Hiçbirimiz 5 kuruş para için birbirini satacak insanlar değiliz. Sendikasız fabrikaya adım atmayacağız.”

Polonez fabrikasında 13 işçi sendikaya üye olmalarının ardından 17 Temmuz’da işten çıkarılmış, işten çıkarmalar karşısında eylem yapan 122 işçi de onların ardından işten çıkarılmıştı. İşçiler, 17 Temmuz’dan bu yana fabrika önünde direnirken polis müdahalesine uğramış, fabrikaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müfettiş atanmıştı.

KAZANIMLA SONUÇLANDI

Öte yandan Tekgıda-İş öncülüğünde süren Kristal Yağ fabrikasındaki grev kazanımla sonuçlandı. İzmir’de bulunan Kristal Yağ fabrikasında toplu sözleşme görüşmelerinde işverenin sendika ile uzlaşmaması sonucu greve çıkan işçilerin mücadelesi, 58’inci günde kazanım getirdi. 11 Haziran’dan bu yana hakları için iş durduran işçiler, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından dün işbaşı yaptı. Tekgıda-İş yetkililerinin aktardığı bilgiye göre işçilerin maaşları ilk 6 ay için 2 asgari ücret düzeyine yükselirken sonraki 6 aylık dönem için yapılacak zammın da enflasyon oranına ek olarak yüzde 10 olduğunu ifade etti. Buna göre Kristal Yağ işçilerinin çıplak maaşı 42 bin lira oldu.