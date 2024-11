Patronun yetki itirazı üzerine Birleşik Metal-İş’ten Ekos Teknoloji önünde eylem

EMEK SERVİSİ

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Balıkesir’de bulunan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’de işverenin yetki itirazında bulunmasını dün akşam işyeri önünde protesto etti.

İşyeri önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Ekos işçilerinin ve Birleşik Metal-İş işyeri temsilcilerinin yanı sıra Birleşik Metal-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ve Bursa Şube Yöneticileri katıldı.

İşyeri önünde gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını Genel Örgütlenme Sekreteri Elmacı okudu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş işyerinde 2024 yılının Haziran ayında sürdürdüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucu işyerinde yasanın aradığı üye sayısına kısa sürede ulaştık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvurduk. Ekos işvereni, yetki başvurumuzun hemen ardından 100’e yakın işçi alarak yetkimizi engellemeye çalıştı ancak başaramadı. Bakanlık, sendikamızın Ekos’ta toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yeterli çoğunluğa sahip olduğunu tespit etti.

İşveren, yıllardır düşük ücretlerle ve insan onuruyla bağdaşmayacak koşullarda çalıştırılan işçilerin Anayasal haklarına saygı duymak yerine, önce örgütlenmede öncü olan 8 arkadaşımızı işten çıkarmaya kalkıştı. Sendikamızın ve üyelerimizin kararlılığı üzerine geri adım atmak zorunda kalan işveren, işçilerin sendikal haklarına kavuşmasını geciktirmek amacıyla sendikamızın yetkisine itiraz ederek Ekos işçilerinin iradesini hiçe saymaya kalkıştı.

Buradan Ekos işverenine bir kez daha sesleniyoruz: Sendikamız ve üyelerimiz mücadeleye hazırdır. Ekos’ta üyelerimizin sendika hakkına müdahale anlamına gelecek her türlü girişime karşı demokratik tepkimizi her an ortaya koyabileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Umuyoruz ki bu hatalarında da döneceklerdir.

Buna sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin! Sendikamızın ve metal işçilerinin mücadele tarihi işverenlerin bu tarz girişimlerini, saldırılarını püskürttüğü onlarca örnekle dolu, bir yenisini de Ekos’ta yaratmaya hazırız. İşvereni bir kez daha işçilerin sendikal haklarına saygı duymaya, yetki itirazını geri çekerek sendikamızla masaya oturmaya ve işyerini sendikasızlaştırmak için yaptığı hamlelerden vazgeçmeye çağırıyoruz."