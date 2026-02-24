Patti Smith Quartet İstanbul'a geliyor

Patti Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Patti Smith Quartet, 17 Mayıs 2026’da Stagepass organizasyonuyla, Bonus Parkorman’da müzikseverlerle bir araya gelecek. Heyecanla beklenen konserin açılışını, İngiltere alternatif rock/post-punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army yapacak. Biletler, internet üzerinden satışa çıkarıldı.

1975’te yayımlanan ilk albümü “Horses” ile müzik tarihine imzasını atan; 50 yılı aşan kariyeri boyunca müzik, edebiyat ve görsel sanatlar arasında güçlü bir üretim hattı kuran Patti Smith, uzun bir aradan sonra İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 17 Mayıs 2026’da, Stagepass organizasyonuyla Bonus Parkorman’da gerçekleşecek bu özel konserde, Smith’e bas ve klavyede Tony Shanahan, davulda Seb Rochford ve gitarda oğlu Jackson Smith eşlik edecek.

Performanslarında Smith’in punk-şair kimliğini merkeze alarak güçlü bir ifade alanı yaratan Patti Smith Quartet, sanatçının kuşakları aşan şarkılarının yanı sıra son yıllarda yeniden öne çıkan şiirsel çalışmalarından seçkileri de sahneye taşıyacak. Yazmaya ve üretmeye, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçılara ilham vermeye devam eden Patti Smith, bu çok yönlü yaratıcı enerjisini İstanbul’daki sevenleriyle paylaşacak.

KONSERİN AÇILIŞI NEW MODEL ARMY İLE

Konserin açılışını, İngiltere alternatif rock/post-punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army gerçekleştirecek. Janrının en özgün figürlerinden biri olarak anılan, son dönemde yola solo çalışmalarıyla devam eden grubun kurucu vokalisti Justin Sullivan da sahnede olacak. 50. yılına yaklaşırken üretim ve canlı performanslarını son hızla sürdüren grup, 2024’te yayımladığı son albümü “Unbroken” ile uluslararası listelerde üst sıralara yerleşti. Gitarların ön planda olduğu, sert vokaller ve güçlü ritim yapısıyla şekillenen albüm, grubun yıllardır koruduğu şiirsel yaklaşımı bugüne taşıyor.