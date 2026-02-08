Paul Onuachu durdurulamıyor: Trabzonspor’un gol yükünü sırtlıyor

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle kadroya katılan Paul Onuachu, skorer kimliğini bu sezon da sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla ligde çıktığı 21 maçta 15 gol atan Nijeryalı santrfor, bu sezon 21 haftalık periyotta görev aldığı 18 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaştı. Onuachu, ilk döneminde maç başına 0,71 gol ortalaması yakalarken, bu sezon bu oranı 0,83’e çıkardı.

Süper Lig’de son olarak Samsunspor karşısında attığı iki golle galibiyette başrol oynayan deneyimli forvet, gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

41 GOLÜN 15'İNİ ATTI

Trabzonspor’un ligde attığı 41 golün 15’ine imza atan Onuachu, takım gollerinin yüzde 36’sını kaydederek hücumdaki ağırlığını net biçimde ortaya koydu.

Onuachu, sezonun ilk haftasında Kocaelispor karşısında galibiyet golünü atarken Samsunspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Başakşehir, Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında da skor katkısı verdi.

Afrika Uluslar Kupası ve cezası nedeniyle takımdan ayrı kaldığı dönemin ardından dönüşünde de gollerine kaldığı yerden devam etti.

Trabzonspor, Onuachu’nun gol attığı 12 lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 28 puan topladı.

Nijeryalı golcü, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 45 resmi maçta 33 gol kaydetti. Geçen sezon lig ve kupada toplam 17 gol atan Onuachu, bu sezon ise ligde 15, Türkiye Kupası’nda 1 golle skor üretmeyi sürdürdü.