Paul Onuachu fırtınası esmeye devam ediyor

Trabzonspor’da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak gösterdiği performansla dikkat çeken Paul Onuachu, bu sezon başında bonservisiyle kadroya katılmasının ardından çıktığı maçlarda yine önemli bir rol üstleniyor. Nijeryalı santrfor, bordo-mavili formayla ikinci döneminde de istikrarlı bir grafik sergiliyor.

23-24'te ligde 21 maçta 15 gol atan Onuachu, bu yıl henüz 14 hafta geride kalmışken 11 gole ulaştı. İlk sezonunda maç başına 0,71 gol ortalaması yakalayan oyuncu, bu sezon şu ana kadar 0,78’lik bir ortalamayla ilerliyor.

Geçen yıl sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan deneyimli futbolcu, bu sezon tüm karşılaşmalarda sahada yer alarak istikrar sağladı.

Onuachu, Süper Lig’de geride kalan 14 haftanın ardından 11 golle gol krallığı yarışının ilk sırasında bulunuyor. Başakşehir’den Eldor Shomurodov ise 10 golle Nijeryalı oyuncuyu takip eden isim oldu.

TRABZONSPOR’UN GOL YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Trabzonspor’un ligde attığı 25 golün 11’i Onuachu’dan geldi. Bu oran, tecrübeli oyuncunun takım gol üretiminin yüzde 44’üne doğrudan katkı yaptığını gösteriyor. Ligde kalan 20 hafta içinde 4 gol daha atması halinde Onuachu, geçen sezonki gol sayısını yakalamış olacak. Onuachu, bu sezon birçok kritik karşılaşmada skora etki etti.

Ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında maçın tek golünü attı.

Samsunspor (4. hafta) ve Gaziantep FK (6. hafta) karşılaşmalarında birer gol kaydetti.

Karagümrük deplasmanındaki 4-3’lük galibiyette iki kez fileleri havalandırdı.

Kayserispor (8. hafta) ve Çaykur Rizespor (9. hafta) maçlarında birer gol daha ekledi.

Alanyaspor (12. hafta) maçında takımının tek golünü attı.

Başakşehir (13. hafta) karşılaşmasında bir gol, Konyaspor maçında ise iki gol kaydetti.

Trabzonspor, Onuachu’nun gol attığı 9 lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda elde ettiği 21 puan, takımın toplam puanının büyük bölümünü oluşturdu.

Onuachu, bordo-mavili formayla bugüne kadar 39 resmi maçta 28 gol kaydetti. Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 17 gole imza atan oyuncu, bu yıl da 14 maçta 11 golle takımın en üretken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.