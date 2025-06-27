Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri döndü

Trabzonspor, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Nijeryalı eski golcüsü Paul Onuachu ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, oyuncunun kulübü Southampton kulübü ve oyuncu ile el sıkıştı. Oyuncunun gelecek hafta Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2023-24 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen 30 yaşındaki golcü, 25 resmi maçta 17 gol atarak bordo-mavili forma altında dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Ancak Southampton’a geri döndükten sonra beklentilerin uzağında kalan Nijeryalı forvet, Premier Lig’de forma şansı bulmakta zorlandı. Takımı Southampton ise 38 maçta yalnızca 12 puan toplayarak sezonu sonuncu sırada tamamladı ve bir alt lige düştü.

Paul Onuachu, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri döndüğünü belirterek, "Henüz tamamlanmamış bir işimiz var "dedi.

"HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ BİR İŞİMİZ VAR"

Trabzonspor, İngiltere’nin Southampton’un kulübünden renklerine bağladığı Paul Onuachu’u transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla açıkladı.

Nijeryalı oyuncu, bu teknoloji sayesinde bordo-mavili taraftarlara gönderdiği mesajda, "Merhaba Trabzonspor taraftarı, beni özlediniz? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha hazır, daha iyi, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.