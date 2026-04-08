Paul Onuachu, Trabzonspor’u zirveye taşıyor

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor’da Paul Onuachu, iki sezondur sergilediği performansla takımın skor yükünü sırtlıyor. Nijeryalı santrfor, bordo-mavili formayla çıktığı 53 maçta 41 gol kaydederek dikkat çeken bir istatistik yakaladı.

İlk olarak kiralık geldiği 2023-24 sezonunda ligde 21 maçta 15 gol atan Onuachu, bonservisinin alınmasının ardından bu sezon performansını daha da yukarı taşıdı. Deneyimli forvet, 25 lig maçında 22 gole ulaşarak takımının hücum gücünde belirleyici rol oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplamda 53 karşılaşmada forma giyen 2,01 boyundaki oyuncu, attığı 41 golle Trabzonspor’un gol yollarındaki en istikrarlı ismi oldu.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA YÜKSEK PUAN KATKISI

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Onuachu’nun skor ürettiği maçlar, Trabzonspor’a önemli puanlar getirdi. Bordo-mavililer, oyuncunun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puan topladı.

Onuachu, iki sezonda da büyük maçlarda etkili oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında gol atan Nijeryalı futbolcu, özellikle son haftada Galatasaray deplasmanında fileleri havalandırarak takımının 2-1’lik galibiyetinde pay sahibi oldu.

SEZON GENELİNE YAYILAN SKOR KATKISI

Sezona Kocaelispor karşısında attığı golle başlayan Onuachu, ligin farklı haftalarında kritik anlarda sahneye çıkarak takımına puan kazandırdı. Samsunspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşayan deneyimli forvet, istikrarlı performansını sezonun büyük bölümüne yaydı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kaçırdığı maçların ardından da formunu koruyan Onuachu, dönüşünde gollerine devam etti.

Trabzonspor, ligin 29. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, zirve yarışında avantajını sürdürmek için Onuachu’nun gol katkısına güveniyor.