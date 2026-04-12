Paul Onuachu yoksa Trabzonspor zorlanıyor

Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da, Paul Onuachu’nun yokluğu bir kez daha hissedildi. Bordo-mavililer, Nijeryalı santrforun forma giymediği karşılaşmalarda puan kayıpları yaşamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gösterdiği performansın ardından bonservisi alınan Onuachu, bu sezon da takımının en önemli gol silahı oldu.

Ligde 25 maçta 22 gol kaydeden deneyimli oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer alırken Trabzonspor’un hücum yükünü sırtladı.

4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Onuachu’nun görev alamadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılarak toplam 7 puan kaybetti.

Beşiktaş ile 3-3 berabere kalınan mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen golcü oyuncu, Afrika Uluslar Kupası sürecinde de takımını yalnız bıraktı. Bu dönemde Gençlerbirliği’ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor, Kocaelispor karşısında ise uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip gelebildi.

BÜYÜK FARK YARATTI

Son olarak Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Onuachu’nun eksikliğinde bordo-mavililer sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Onuachu’nun gol attığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 43 puan topladı.

Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün skora katkı verdiği maçlarda puanların önemli bölümünü hanesine yazdırarak üst sıralardaki yerini korudu.