Paulo Dybala'ya Süper Lig'den teklif

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paulo Dybala’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamayan 32 yaşındaki yıldız, kariyerine hangi yönde devam edeceğine karar vermek üzere.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Dybala’yı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında bulunuyor. Bununla birlikte Süper Lig’den bir ekibin de deneyimli futbolcu için girişimlere hazırlandığı ifade ediliyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Söz konusu haberde, Türkiye’den talip olan kulübün Dybala’ya Roma’daki maaşına yakın bir teklif sunabileceği yaklaşık 6 milyon euro seviyesinde ve 3 yıllık bir sözleşmenin gündemde olduğu aktarıldı.

Boca Juniors’ın ise ekonomik açıdan bu seviyeye çıkmakta zorlandığı ve bu durumun transfer ihtimalini zayıflattığı belirtiliyor.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Dybala’nın önceliğinin Avrupa’da, özellikle de İtalya’da kalmak olduğu vurgulanırken, Roma cephesinin henüz oyuncu ve menajeriyle yeni sözleşme konusunda resmi bir temas kurmadığı kaydedildi.

Bu sezon Roma formasıyla 22 maçta görev alan Arjantinli oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde daha önce Juventus, Palermo ve Instituto formalarını giyen Dybala’nın yaz döneminde nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.