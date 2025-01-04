Pay almak için sofraya oturdular

ABD ve İsrail ile birlikte cihatçıların önünü açarak Şam’ı ele geçirmesine vesile olan güç merkezleri, bu kez de Suriye’de etkin olmak için rekabet halinde. Batı dünyasından en üst düzeyde ziyaret Avrupa’nın lokomotif ülkeleri Almanya ve Fransa’dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam’ın düşmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'ye gitti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre daha önce duyurulmayan ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanları başkent Şam’da cihatçıların lideri Muhammed eş Colani (Ahmed Eş Şara) ile bir araya geldi. İki bakanın ziyareti, Almanya ve Fransa’nın Suriye'nin geleceğinde rol kapmak için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi. Colani, heyet üyeleri ile tokalaşırken kadın olduğu için Alman Bakan Baerbock’un elini sıkmadı. Baerbock, "HTŞ'nin nereden geldiğini ve geçmişte ne yaptıklarını biliyoruz. Böylesi bir dönüm noktasında Suriye halkını destekleme fırsatını kaçırmamalıyız” dedi. Alman bakan ayrıca, Suriye'nin "topraklarının tümünü kontrol eden işlevsel bir devlet haline dönmesine yardım etmek istediklerini" belirtti.

SÜREÇ HÂLÂ ÇOK HASSAS

Lübnan’dan Şam’a geçen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Suriye'nin egemen, istikrarlı ve huzurlu bir geleceğe kavuşmasını umut ediyoruz" dedi. Fransız bakan durumun hala “hassas” olduğunu da vurguladı. Barrot, Şam'daki Fransız Büyükelçiliği'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya birlikte, tüm çeşitliliğiyle Suriye halkının yanındadır. Fransa ve Almanya barışçıl bir geçişi desteklemek istiyor” diye konuştu.

KÜRTLER MÜTTEFİKİMİZ

Kürtlerin müttefikleri olduğunu belirten Barrot, "Fransa'nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde sürekli bir istikrar sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. Barrot, "Suriye'de terör ve aşırı şiddetin devam etmesine izin verilmemelidir. Biz Kürtlerle terörizme karşı mücadele ettik. Bir kez daha terör ve şiddet Suriye'de baş göstermemelidir. Suriye'de ırkçılığa yer verilmemelidir" dedi.

AB ADINA GİTTİLER

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Bakan Barrot ile Alman mevkidaşı Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Kallas, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

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İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI, AHMED’LE GÖRÜŞTÜ

İsrail’in basınındaki haberlere göre Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dışişleri Sorumlusu İlham Ahmed arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Ahmed, Suriye’deki silahlı gruplar tarafından Kürt vatandaşlara yönelik keyfi tutuklamalar ve infazlar hakkında bilgi verdi. Bakan Saar ise uluslararası meslektaşlarıyla yaptığı tüm diplomatik görüşmelerde Kürtler hakkındaki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

ESAD KÜRTLERLE İLİŞKİ KURMALIYDI

Öte yandan İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani katıldığı bir televizyon programında Beşar Esad’ın, Kürtlerle ilişki kurması gerektiğini belirtti. Laricani, "Yedi ila sekiz yıl önce Suriye hükümetinin Kürt dostlarına karşı daha iyi ve dikkatli bir yaklaşım sergilemesi gerektiği konuşulmuştu. Suriye yetkililerine iki ya da üç kez, halklara daha fazla hak tanımaları gerektiğini söyledim” dedi.