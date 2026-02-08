Pay kapma yarışı başladı

HABER MERKEZİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’ne Suriye’ye yönelik enerji ve altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılmasının yaklaşık 300 milyar dolarlık bir maliyet gerektirdiğini belirten Bayraktar, bu kaynağın ülkedeki enerji ve maden varlıklarının ekonomiye kazandırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Bayraktar, Suriye’deki enerji yatırımları projelerinde Türkiye’den Cengiz Holding ve Kalyon Holding’in de yer aldığını belirtti.

Bakan Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’den bir heyet maden sahalarını incelemek üzere Suriye’ye gönderildi. Aynı zamanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Suriye’nin yeniden petrol üretim kapasitesine ulaşması için devreye alınması hedefleniyor.

CENGİZ VE KAYON’DAN ENERJİ YATIRIMI

Suriye’de enerji yatırımları için aralarında Cengiz Holding ve Kalyon Holding’in de bulunduğu Türk şirketleri Katar ve ABD merkezli ortaklarla birlikte toplam 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Kurulması planlanan enerji altyapısı arasında dört doğalgaz çevrim santrali ve bir güneş enerjisi santrali yer alıyor. Proje tamamlandığında toplam 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşılması öngörülüyor.

KİLİS’TEN SURİYE’YE DOĞALGAZ HATTI

Bayraktar, 2 Ağustos 2025’te Türkiye ile Suriye arasında doğalgaz hattının Kilis üzerinden bağlandığını ve doğalgaz ihracatının başladığını da aktardı. Bakan’a göre, Azerbaycan’dan gelen doğalgaz SOCAR, Katar ve Türkiye ortaklığıyla Suriye’ye ulaştırılıyor. Bu ihracatın ticari temelde yürütüldüğü ve Katar’ın projeye büyük finansman sağladığı bilgisi paylaşıldı.