Paybull soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerinde yer alan tespitler doğrultusunda çeşitli illerde operasyon düzenlendi.

İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen bazı malvarlıkları ile Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi’ne, İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı uyarınca el konuldu.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca bu kişiler dışında bulunan 8 şüpheli de doğrudan adli kontrole sevk edildi.