Payco soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 28 kişi gözaltına alındı!

“Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci operasyon yapıldı.

Geçen hafta 9 kişinin tutuklandığı soruşturmada, bu kez 28 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığıyla elde edilen gelirlerin elektronik para şirketi PAYCO üzerinden aklandığı öne sürüldü.

Savcılığa göre; paralar hem yurt içi hem yurt dışındaki şirketlere aktarılırken, yazılım ve finansal yönlendirmelerle izleri silinmeye çalışıldı.

TEKNİK EKİP GÖZALTINDA

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturmanın ikinci aşamasında, elektronik para hesaplarının yönetimi ve transfer zincirlerinin kurulmasında rol oynadığı iddia edilen yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticileri hedef alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Böylece ilk aşamayla birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapılmış oldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiş, tespit edilen eylemler doğrultusunda birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiş; gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmış, 9 şüpheli Tutuklanmış ve 2 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon icra edilmiştir.

Bu çerçevede; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."