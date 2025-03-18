Payfix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
TCMB, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan 23 şirketten Payfix, İninal ve Aypara'nın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında el konulan Payfix'inde olduğu İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan şirketler hakkında açıklama yayımladı.
Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Payfix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte; 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Payfix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:
"28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Payfix’in 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Payfix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, "2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı" belirlenmişti.
Erkan Kork'un finansal sisteme "Troyin Bilişim" isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak "Payfix"i kurduğu belirtilmişti.
Soruşturmada tespit edilen "59 şüphelinin "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları" ifade edilmişti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından düzenlenen operasyonda 52 şüpheli yakalanmıştı.
Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV'nin bağlı bulunduğu şirketle beraber 23 şirkete el konulmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 52 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Erkan Kork'un aralarında olduğu 31'i "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklama talebiyle, 21 şüpheli de adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüphelinin tutuklanmasına, 31 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.