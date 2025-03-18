Payfix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında el konulan Payfix'inde olduğu İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan şirketler hakkında açıklama yayımladı.

Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Payfix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte; 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Payfix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Payfix’in 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Payfix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."