Payidar Muhtar’ın iktidar arayışı “Bozkır” ile sahneye taşındı

Doğukan Polat’ın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı “Bozkır”, toplumsal baskı, güç arzusu ve bireyin içsel dönüşümünü merkeze alan hikâyesiyle Baba Sahne’de İstanbul prömiyerini gerçekleştirdi.

Bir Standarts Yapım prodüksiyonu olan “Bozkır”, sezonun dikkat çeken tiyatro yapımları arasında yerini aldı. Yazıp yönetenliğini Sertaç Sayın’ın üstlendiği oyun Baba Sahne’de seyirciyle buluştu.

Tek kişilik performansıyla öne çıkan oyunda Doğukan Polat, ailesinden devraldığı gücü sürdüremeyen Payidar Muhtar karakterine hayat verdi. Kaybettiği iktidarı yeniden kazanmak isteyen Payidar’ın Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya karar vermesiyle başlayan hikâye, karakterin yalnızca politik bir mücadeleye değil, kendi kimliğiyle hesaplaşmasına da odaklanıyor.

“Bozkır”, güç, aidiyet ve benlik kavramları etrafında şekillenen anlatısıyla bireyin iç dünyasındaki kırılmaları sahneye taşırken; toplumsal baskı mekanizmalarını da görünür kılıyor. Masumiyet, aşk, kırılganlık ve iktidar arzusu gibi temaları bir araya getiren oyun, bireysel bir hikâyeden toplumsal bir yüzleşme alanı yaratıyor.

Oyunda performans sergileyen Doğukan Polat, oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla da anlatıya farklı bir katman ekliyor. Beden dili, sesi ve sahne enerjisiyle çok yönlü bir anlatım kuran Polat’ın performansı, yapımın öne çıkan unsurları arasında gösteriliyor.

Oyunun yönetmen yardımcılarını Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem üstleniyor. Işık tasarımı Eren Uğurhan’a, afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek’e ait olan yapımın dekor uygulaması Serkan Kavurt tarafından gerçekleştirildi. Kostüm tasarımını R. Dilara Akalın’ın yaptığı oyunun hareket tasarımında ise Seda Özgiş’in imzası bulunuyor.

Repetitörlüğünü Ozan Demir’in üstlendiği yapımın müzik danışmanlığını Cem Erdost yürütüyor. Yapım koordinatörlüğünü Ece Şahin ve R. Dilara Akalın’ın gerçekleştirdiği oyunun yapımcılığını Mehmet Küçükgünaydın üstleniyor.

“Bozkır”, mayıs ve haziran aylarında farklı sahnelerde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun, 14 Mayıs’ta saat 20.30’da DasDas Açık Sahne’de, 16 Mayıs’ta saat 20.30’da Kartal Sanat Tiyatrosu’nda ve 18 Mayıs’ta saat 20.30’da Claphall’da izleyiciyle buluşacak.

Haziran ayı programında ise “Bozkır”; 7 Haziran’da saat 20.30’da Podyum Sanat Mahal’de, 10 Haziran’da saat 20.30’da Salihli Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 12 Haziran’da saat 20.30’da Çankaya Sahne’de, 13 Haziran’da saat 20.30’da Şişli Tiyatrosu’nda ve 21 Haziran’da saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde sahnelenecek.