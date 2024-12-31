Payidar ne demek? Payidar kelimesinin TDK sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözüyle dikkat çeken payidar sözcüğünün ne anlama geldiği yurttaşlar tarafından sıklıkla merak edilir. Peki, payidar ne demek? Payidar TDK sözlük anlamı nedir" ve payidar kelimesi nasıl kullanılır? Payidar kelimesi ile ilgili tüm detaylara bakalım:

PAYİDAR KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre payidar, "Sonsuza kadar yaşayacak ve kalıcı olan" anlamına gelir. Bu kelime, özellikle ulusların, değerlerin veya kurumların devamlılığını vurgulamak için kullanılır.

TDK Sözlük Anlamı: Sonsuza kadar yaşayacak ve kalıcı olan

Payidar kelimesi, genellikle bir durumun, yapının veya ulusun uzun süre devam edeceğini ifade etmek için kullanılır. Günlük konuşmalarda da anlam derinliği yaratmak için tercih edilebilir.

Örnek Cümleler:

Bu miras, sonsuza kadar payidar kalacak.

Atatürk'ün "Türk milleti payidar kalacaktır" sözü, ulusun bağımsızlık ruhunu yansıtır.

Sanat eserleri, yaratıcılarının payidar izleridir.

"Payidar ne demek" diye merak edenler, bunun "sürekli ve kalıcı" anlamına geldiğini öğrenir.

Bu dostluk, zamanla daha da güçlenerek payidar olacak.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR" SÖZÜ NE DEMEK?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ruhunu ifade etmek için payidar kelimesini kullanan önemli liderlerden biridir. Atatürk’ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözü, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağına olan inancını yansıtır.

Bu söz, sadece bir temenni değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine dair bir çağrıdır. "Atatürk'ün payidar sözü ne anlama gelir" sorusunun cevabı, ulusun bağımsızlık ve özgürlük temellerinin kalıcı bir şekilde korunacağıdır.

PAYİDAR KELİMESİNİN KÖKENİ

Payidar, Arapça kökenli bir kelimedir. "Pay" (parça, hisse) ve "dar" (tutmak) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Türkçe’de daha çok "kalıcı ve sürekli olan" anlamıyla kullanılır.

PAYİDAR KELİMESİNİN KULLANIMI

Edebi Kullanım:

Payidar kelimesi, özellikle tarihsel ve edebi metinlerde kalıcılığı ve sürekliliği vurgulamak için sıkça kullanılır.

"Edebiyatın payidar eserleri, yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılır."

Günlük Kullanım:

Günlük hayatta ise genellikle bir şeyin uzun süreli olacağını ifade etmek için tercih edilir.

"Bu yapı, payidar bir eser olarak şehrin sembolü olacak."

PAYİDAR KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Türk milleti, birlik ve beraberlikle payidar bir geleceğe yürümektedir.

Bu zafer, tarihin sayfalarında payidar bir şekilde yer alacaktır.

Sanatçının eserleri, onu payidar kılan mirasıdır.

"Payidar TDK sözlük anlamı nedir?" sorusunu soranlar, bunun "kalıcı ve sürekli" olduğunu öğrenir.

Atatürk'ün Cumhuriyet'e dair inancı, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle özetlenmiştir.

PAYİDAR İLE İLGİLİ DEYİMLER VE İFADELER

"İlelebet payidar kalmak": Sonsuza kadar kalıcı olmak.

Örnek: "Bu eser, insanlık tarihinin ilelebet payidar bir parçası olacak."

"Payidar olmak": Sürekli olmak, ebediyen devam etmek.

Örnek: "Bu dostluk, zamanla daha güçlü bir hale gelerek payidar olacaktır.

Payidar, Türkçe’de derin anlamlar taşıyan ve özellikle kalıcılık ve sürekliliği ifade eden bir kelimedir. TDK sözlük anlamına göre "sürekli ve kalıcı" anlamına gelen bu kelime, Atatürk’ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözüyle de güçlü bir bağ kurar.