Paylaşım sürüyor, kazanan aynı: Ordu sermayeye teslim

İlayda SORKU

Memleketin dört bir yanında sürdürülen maden ihaleleriyle kamusal alanların sermayeye devri hız kesmeden devam ediyor.

Aynı şirketler ve iktidara yakın isimler yeni sahaları toplamayı sürdürürken topraklar parça parça el değiştiriyor.

9 Nisan itibariyle 28 maden sahasının daha ihalesi tamamlandı, toplamda yaklaşık 57 bin futbol sahasına denk gelen 40 bin 144 hektarlık alan şirketlere açıldı. İhalelerde dikkat çeken illerden biri Ordu oldu.

Yüzde 74’ü madene ruhsatlanan Ordu’da sahalar ilçe merkezlerine kadar dayandı. Kentte yalnızca iki günde tamamlanan ihalelerle binlerce hektar saha şirketlere verildi.

93 milyon TL’lik teklifle en yüksek bedeli veren Petsan Bentonit Madencilik 1735 hektarlık alanı alırken Lider Bentonit Madencilik 173 hektarlık, Karadeniz Zemin İnşaat 1368 hektarlık, YSK Group Turizm ise 1952 hektarlık dev sahayı kazandı.

BNP Üretim’e verilen 165 hektarlık saha ise şirketin yönetimindeki siyasi bağlantılar nedeniyle dikkat çekti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgür Tırınk’ın daha önce AKP Fatsa Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

HER TAŞIN ALTINDALAR

AKP bağlantılarıyla öne çıkan bir diğer şirket ise Safi Galata Madencilik oldu. İhalelerde payını büyütenler arasında yer alan şirketin sahibi Atakan Sinan Safi’nin AKP Beyoğlu ilçe teşkilatında yöneticilik yapmış olması dikkat çekerken şirket 8 Nisan’da Fatsa’da 1935 hektarlık alanı bünyesine kattı. 9 Nisan’da ise Ordu’da 1801 hektarlık yeni bir sahayı daha aldı.

Kazdağları’ndan İzmir’e, Kayseri’den Eskişehir’e kadar birçok bölgede vahşi madenciliği sürdüren ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla adı “Türk Altın İşletmeleri” olarak değiştirilen Koza Altın da gözünü Ordu’ya dikti. Şirket, 1596 hektarlık yeni bir sahayı daha aldı.

CENGİZ’İN GÖZÜ RİZE’DE

İhaleler yalnızca Ordu ile sınırlı kalmadı. Rize’de Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır ihaleye çıkan üç ayrı sahayı da alarak bölgedeki varlığını büyüttü.

Üç ayrı ihalede toplam 48 milyon TL teklif sunan şirket, kentin farklı bölgelerinde toplam 4 bin 469 hektarlık alanda madencilik faaliyeti yürütebilecek. Sinop ve Siirt’te ise Turyapı Grup büyük sahaları topladı. Siirt’te dört sahanın tamamını alan şirket, ülke genelinde en fazla alanı toplayan şirketlerin başında geldi.

Sinop’ta ise 160 milyon TL’lik teklif ile yaklaşık 1500 hektarlık saha yine aynı şirketin hanesine yazıldı. Sivas’ta yedi ayrı saha farklı şirketlere devredildi. Bu ihalelerde de iktidar bağlantıları öne çıktı.

Vitrine konulan sahalardan birinin 181 bin lira bedelle kazananı olan SVS Doğaltaş Madencilik, Ünsal Group bünyesinde. Şirketin sahibi Orhan Ünsal’ın iki kez AKP’den milletvekili aday adayı olması dikkat çekerken şirket en son Kanal İstanbul’un geçeceği hatta planlanan konut projesi ile gündeme geldi.

25 Mart’tan bu yana açıklanan tüm ihaleler birlikte değerlendirildiğinde ise maden sahalarının belirli şirketlerde yoğunlaştığı görüldü.

Yaklaşık 32 bin hektarla Turyapı Grup ilk sırada yer alırken, onu 15 bin hektarın üzerindeki alanla Türk Altın İşletmeleri (Koza Altın) izledi. Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır yaklaşık 13 bin hektarlık alanla, Sarayönü Madencilik ve Eczacıbaşı’na ait Esan da 10 bin hektara yakın alanla en fazla payı alan şirketler arasında yer aldı.