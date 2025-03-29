Paylaşımı tepki çekmişti: Tuna Kiremitçi'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken polis, gençlere biber gazı ve coplarla müdahaleyi sürdürüyor.

Müdahalelerde birçok genç yaralandı, gözlerdeki morluklar, vücutlardaki darp izleri ve şiddet anları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Eylemler sırasında yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi polis ve protestocu fotoğrafı paylaşarak, “Siz hep böyle güzel bakın birbirinize. Yarınlar sizin” paylaşımı yaptı.

Kiretmitçi'nin paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti.

Tepkilerin ardından Kiremitçi ikinci bir paylaşım yaptı.

Kiremitçi, “Bu temenni yaşananların yanında maalesef salakça ve anlamsız kaldı. Ne diyeyim, kusura bakmayın gençler. Yanınızdayız” diyerek özür diledi.