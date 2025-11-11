Paylaşımları gerekçe gösterildi: Şık Makas işçisine ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi
Maaş alamadıkları ve haksız şekilde işten çıkarılan Şık Makas/CRS işçilerinin temsilcisi Buse Kara hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımları gerekçe gösterilerek ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.
Kaynak: ANKA
Şık Makas/Cross Tekstil Fabrikası'nda direniş başlatan işçilerden Buse Kara'ya, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Şık Makas/Cross Tekstil Fabrikası'nda işçilerin direnişi sürüyor.
İşçi Buse Kara, dün sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle karakola ifade vermeye çağrıldı.
Ardından Kara'ya, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.