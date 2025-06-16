Pazar alanı değil adeta rant alanı!

Ümraniye’de AKP’li belediyenin 3 farklı mahallede kurulan pazar yerlerini birleştirerek tek noktada sabit pazar haline getirmesinin ardından şimdi de buranın perakende işletme hakkını şirketlere verebilmek için yetki geçirmesi tepkileri büyüttü. Ümraniye Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü İbrahim Can Kıran, ‘‘İşletmesini Ümtaş’a devredince orada gerçekleşecek işlemlere denetim raporu olarak müdahalede bulunamayacağız’’ dedi. Söz konusu yerin bir market zincirine kiralanacağını iddia eden Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu ise ‘‘Ümraniye Belediyesi 4 yıldır sabit pazar yapılacak dediği yeşil alana önce inşaat yaptı, şimdi de market zincirine verme kararı aldı’’ diye tepki gösterdi.

DENETİMDEN UZAK OLACAK

AKP’li Belediye Atakent, Armağanevler ve İstiklal Mahalleleri’nde yıllardır aynı yerde kurulan semt pazarlarını, 2021’de tek bir noktada toplama kararı aldı. Bu karar ile birlikte Yamanevler Mahallesi’nde bulunan 10 bin metrekare yeşil alan 5 bin metrekare belediye hizmet alanı ile birleştirilerek 15 bin metrekare üzerine kurulu iki katlı bir bina yapıldı. Ümraniyelilerin 4 yıl süren mücadelesi sonucu kaldırılan pazarlar yeniden eski yerlerine kuruldu ve projeden vazgeçildi. Ancak 3 Haziran 2025 tarihinde Ümraniye Belediye Meclisi’ne getirilen teklif ile sabit pazar için ayrılan alanın “toptan ve perakende usulü ile satış yapabilecek” bir firmaya belediye şirketi olan ÜMTAŞ üzerinden kiralanması kararı alındı. CHP’li Meclis üyelerinin ret oyu verdiği teklif AKP’lilerin oy çokluğu ile meclisten geçti. CHP’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Can Kıran, pazar yerinin bir yıl önce açıldığını ancak randıman alınamadığını ve işlevsiz kaldığını söyledi. Kıran ‘‘Düzgün bir proje olmayınca bir market firması ‘Burayı bize devredin, işletelim’ gibi bir istekle belediyeye geldiği belirtildi. Ümraniye Belediyesi de buranın perakende işletme hakkını, şirketlere verebilmek için belediyeden yetki geçirdi. Bir firma ile 10 yıllık perakende işletme hakkı sözleşmesi yapacaklar. Bunu da belediye iştiraki ÜMTAŞ A.Ş üzerinden yapacaklar’’ dedi. CHP’nin ret oyu verdiğini anımsatan Kıran ‘‘Şimdi de bir marketle anlaşıp buradan kira alıp, Ümraniye Belediyesi’nin bütçesine destek alacaklar. İşletmesini ÜMTAŞ’a devredince orada gerçekleşecek işlemlere denetim raporu olarak müdahale yapamayacağız. Sayıştay ekstra bir dosya talep etmezse yine onlar bilinmeyecek. Daha denetimden uzak olmuş oluyor" dedi.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu da 2021’de Ümraniye Belediye Meclisine getirilen teklif doğrultusunda yeşil alana sabit pazar yapılması kararı alındığını anımsatarak "Belediye hizmet alanı ile birleştirilerek inşaat başladı. İnşaat devam ederken Avrupa Konutları bu inşaatın 10 bin metrekarelik kısmını işgal ederek siteye kattı. Ardından giriş kısmına dükkanlar yapılarak bu dükkanlar Ümraniye Belediyesi tarafından lüks restoran zincirine verildi" dedi.

KENT SUÇU İŞLENİYOR

O dönem Ümraniye Belediyesi için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklama yaptığını söyleyen Okuducu, şöyle devam etti: ‘‘Sabit pazar inşaatı devam ederken büyük kısmının lüks şirketlere verilmesi sonucu halk tepki gösterdi. DMM’den bu alanla ilgili ‘Pazar yerinden feragat edilmesi söz konusu değildir’ açıklaması yapıldı. 4 yıldır devam eden sabit pazar inşaatı ile ilgili tüm uyarılarımıza rağmen 10 bin metrekare yeşil alanımız elimizden alındı. İlk günden itibaren buranın ranta kurban edileceğini söylemiştik, yetkililer göz göre göre halkı yanıltmıştır. Bu bir kent suçudur ve suçlular cezalandırılmalıdır. Proje hayata geçirilirken uyarıları dikkate almayan yetkililer, sonucun buraya geleceğini biliyordu ve rant uğruna park alanımızı imara açtı. 4 yıl süren eylemler ile halkın tepkisini görmezden gelen yöneticilerin artık hesap vermesi kaçınılmazdır. Yöneticiler halkın gözünün içine bakarak yalan söylemiştir. Tüm bu yaratılan rantı Avrupa Konutları, ardından lüks restoran, şimdide bir market zinciri aralarında paylaşmaktadır. Ümraniye Belediyesi’nin bu rant paylaşımının ortağı olduğu ortadadır. 6 milyar TL bütçeyi yönetemeyen, dışarıdan destek ve hibelerin aktığı Ümraniye Belediyesi gözünü az sayıda kalan yeşil alanlara dikmiştir.’’

BUGÜN EYLEM VAR

Ümraniye kapalı pazar esnafı da bugün saat 13.00’te ‘‘25 yıllığına 700 esnafa kiralanan kapalı pazar tek bir şirkete devrediliyor. Kapalı pazarına sahip çık’’ diyerek Ümraniye Belediyesi önünde eylem yapacak.