Pazar esnafı erken seçim çağrısı yaptı

Ekonomi Servisi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Sultanhisar’da pazar esnafını ziyaret etti. Ürünlerin pahalılığından yakınan bir pazarcı, “Durum vahim. Ağlayanları göreceksiniz. Sabah ürünleri tezgaha koydum. Henüz daha satış olmadı. Üç-dört saat sonra pazar bitecek. Pahalı diye vatandaş alamıyor. Bana kalırsa da pahalı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bülbül’ün “Cumhurbaşkanına ne söylemek istersin?” sorusu üzerine esnaf, “Erkenden seçim olsun istiyorum. Yarın seçim olsun istiyorum” dedi. Erken seçim çağrısı yapan esnaf sözlerine, “Güle güle diyeceğim onlara. Gidene güle güle diyeceğim gelene hoş geldin diyeceğim. Erken seçim istiyoruz” diye konuştu.