Pazar esnafı: Vatandaşın alım gücü düştü, lahanayı çeyrek alıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında lahana satan esnaf, alım gücü düşen yurttaşların talebi üzerine yarım ve çeyrek lahana satıyor.

Lahana fiyatlarının 80-100-120 lira aralığında olduğunu söyleyen pazarcı Ahmet Kesme, "Dörde bölüyoruz bazı arkadaşların alım gücü yok onu da 30 liraya veriyoruz. İşlerin tadı yok çatpat iş oluyor müşteriler pahalı diyor" ifadelerini kullandı.

"ÇEYREK LAHANA DA ALAMIYORUZ"

Öte yandan bir yurttaş, "Fiyatlar pahalı, hiç inmiyor, salatalık, domates, patlıcan, biber, üzüm hepsi. Ne yapsın herkes alabildiğini alıyorlar. Alamıyorum bunu aldın mı bir hafta gelmiyorum bir hafta geliyorum" dedi.

Çeyrek lahana satışı konusunda ise bir başka yurttaş, "Çok yüksek hiç alamıyoruz, bak elim boş. Çeyrek lahanayı da alamıyoruz" şeklinde konuştu.