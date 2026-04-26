Pazar esnafının cebi bayramda da boş

HABER MERKEZİ

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dar gelirli yurttaşlar, artan kurbanlık fiyatları nedeniyle bu yıl kurban kesemeyeceklerini ifade etti.

Emekli ve pazar esnafı, gelir ve maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğini belirterek, bayramı ekonomik sıkıntılar içinde geçireceklerini söyledi.



Emekli bir yurttaş "Kurbanlık alamayacağım. Hiç iş yapmıyorum emekliyim. Bu bayramda ne yapacağım gezeceğim, başka ne yapayım" dedi.

Bir pazar esnafı "Bu sene kurbanlık alamayacağım. Oğlum da askerde, bir kız yanımda. Çocuk kira parasını mı versin, kurbanlığa mı versin? Ne yapsın? Eşim hasta yatıyor, anjiyo oldu çalışamıyor. Ben de idare edecek kadar şehriye döküp satıyorum. Marul hediye gelmişti onları satmaya getirdim. Engelli maaşı 5 bin lira, kurbanlık alamayacağız. Eş dost bir şey verirse olur yoksa yok" dedi.

Yaşlılık ödeneği alan bir yurttaş da "6 bin 400 lira maaşım var onu da eşim alıyor. Kurbanlığı nereden alacağım. Eşim ve benim aylık maaşım 12 bin lira, nereden alacağım kurbanlığı" dedi. Bir esnaf da "Cebimizde para mı var? Geliyoruz boş, gidiyoruz boş, ürünleri aldığımız fiyata satıyoruz yine alan yok" dedi. Yaşlılık maaşı alan başka biri de "Kurbanlık almak mümkün değil, ne ile alalım? Ne olacağını bilmiyorum perişanız. Hiç olmazsa 65 yaş maaşını 10 bin lira etsinler de iki üç gün rahat bir uyku uyuyalım" diye konuştu.