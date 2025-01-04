Pazar halkı kafes balıkçılığına karşı ayakta

Rize’nin Pazar ilçesinde kafes balıkçılığı projesine ilişkin halkın tepkisi büyüyor. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da yurttaşlara destek verdi. CHP'li Ocaklı, projeye olumsuz görüş veirlmesine rağmen bunun 'sümen altı' edildiğini söyledi.

CHP'li Ocaklı, "Halkın istemediği hiçbir şeyi, halkın geçim kaynağı olan bir denizin, eee, ortadan kaldırılmasına müsaade edecek, sahillerimizde çocukların cilt hastalıklarına yakalanacağı bu kimyasal yemlerin sahile vurup yüzme alanlarımızı da yok edeceği bu düzeneği muhakkak durdurun. Eğer siz durdurmazsanız biz durduracağız" dedi.

Ocaklı, projenin gerekli standartlar içerisinde yapılmadığı için bir çevre ve insani felakete yol açacağını dile getirdi.