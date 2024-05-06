Pazar kahvesi eşliğinde klasik Polonya tınıları

Deniz Burak BAYRAK

Kadıköy Belediyesi klasik müzik ve kahve düşkünü sanatseverlere pazar sabahları alışılmamış bir keyif yaşatıyor. Hakan Şensoy, Burak Bilgili ve Cihat Aşkın bu serinin yaratıcıları. Kahve Konserleri adını verdikleri oda müziği serisinde klasikten çağdaşa birçok beste, Süreyya Operası’nın büyüleyici ambiyansında kulakların pasını siliyor. Son konser piyanist Teresa Kaban ve flütist Henryk Blazej’i dinlediğimiz ‘Cafe Polonaise’di.

Konser başlamadan önce opera binasına yaklaşırken mekânın önünde uzayan kuyruk baskılara, kültürel yozlaşmaya, sanatın ötekileştirilmesine adeta bir tokat gibiydi. Bunu salonun tamamen dolmasıyla daha da iyi anlayabildik; bir pazar sabahı nitelikli bir izleyici kitlesinin klasik müziği sarıp sarmalaması bize çok anlamlı geldi.

SANATÇILAR POLONYA’DAN

Cafe Polonaise’in teması Polonya’ydı. Kaban ve Blazej, piyano-flüt ikilisi olarak Polonya Kültür Bakanlığı’nın Uluslararası Takdir Ödülü’nü almış değerli iki sanatçı. Aynı zamanda kendi şehirleri Karlov’un onursal beratlarını almışlar. Oda müziği sanatçıları olarak Avrupa, Amerika ve İngiltere’de çok sayıda oda müziği festivallerine katılmışlar. Böylece Polonya kültürünü dünya çapında tanıtmışlar. Yer aldıkları jürilerle de birçok gence sanatta kapı açmışlar.

Bu program solo piyano ve flütün bir arada olduğu çok güzel bir içeriğe sahipti. İngiliz besteci J. Rutter’ın Antik Süit’iyle gizem dolu bir başlangıç yapan konser Liszt’in piyanonun virtüöz olarak kendini gösterdiği 6’ncı Macar Rapsodisi ile sürdü. Ardından nefesli enstrümanlara yazmış olduğu bestelerle tanınan Fransız J. Ibert’in Sonatin’ini seslendirildi. Polonya olur da Chopin çalınmaz mı? Kaban, 3 Prelüd ve la bemol Polonez’i yetkin bir üslupla çaldı. Enescu’nun küçük bir parçası ile çağdaş sanatçı Lutoslawski’nin 19 yaşında yazdığı 3 Fragman’ı ayakta alkışlandı. Programın tek kadın bestecisi Cecile Chaminade’ın Konçertino’su ise flütün ruha dokunan tınısıyla romantik bir hava estirdi.

Seri, Hakan Şensoy’un şefliğinde İstanbul Oda Orkestrası, soprano Burcu Hancı ve bas Burak Bilgili’nin seçkin opera aryalarını seslendirecekleri ‘Telvenin Sesi’ ile devam edecek. Konser 26 Mayıs saat 11.00’de.