Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği

Devrim ŞAHİNBAŞ

Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği Rize’nin Pazar ilçe meydanı ve köylerini altıncı kez şenlendirecek. Pazar bizim ilk gençliğimiz ve ilk heyecanımızdır. Biz o meydana çıktığımızda yalnızca coşkulu şarkılar ve çocuklarımız yaşındaki cıvıl cıvıl evlatlarımızla değil, kendi geçmişimizle de selamlaşıyoruz. Orada kendi ilk gençliğimizle de kucaklaşıyoruz.

Her sokak içinde ve köşe başında, o yıllardaki kendimiz varız. Dünkü duygularımızı bugünle buluşturup yarına yol almak istiyoruz. Eskilerin güzel deyimiyle mütevazi, yani gösterişsiz bir yolda yürüyoruz. Dünyayı güzelleştirme heyecanına Pazar’dan katılıp, rengimiz ve sesimizi yitirmeden büyük insanlık ailesine gülümsüyoruz.

Şenliğimiz 18 Ağustos Pazartesi günü Pazar Belediyesi önünden aileler ve çocuklarla birlikte, tulum eşliğinde coşkulu bir yürüyüşle başlayacak ve meydanda Kadıköy Atölye katkılarıyla bir çocuk etkinliği gerçekleşecek. Sonrasında, Pazarspor Sosyal Tesislerinde Hızır Canbaz ve bir şiir okuma etkinliği yapılacak. Salı günü, Av. Yakup Okumuşoğlu sunumuyla Marina Cafe’de bir Ekoloji Forumu gerçekleşecek ardından Sapu (Ocak) Mahallesi çocuk ve köy etkinliği var. Çarşamba günü Fatma Genç sunumuyla, “Çay ve Çay-Kur’un geleceği” başlıklı bir forum olacak, ardından Venek (Örnek) köyü etkinliği var.

Perşembe günü Pazar meydanda kitap şenliği, Marina Cafe’de ise Timur Soykan söyleşisi ile kitap imza etkinliği var, aynı gün Haçapit (Subaşı) köyü etkinliği gerçekleşecek. Cuma günü etkinliğinde, Çiçekli Yayla gezisi olacak. Aynı gün, Kocaköprü Köyü etkinliği yapılacak. Cumartesi ve Pazar akşamı ise konserler gerçekleşecek. Cumartesi günü Pazar Müzikseverler Derneği, Özcan Demirçelik ve Filiz İlkay Balta; Pazar akşamı ise Oğuzhan Kot, Erdal Güney ve Yayla Trio’nun sahne alacağı kapanış konseri var.

Ne yazık ki kötü bir dünyada yaşıyoruz. Kendimizi ona teslim edersek kaybolacağız, kendimiz olmaktan uzaklaşıp herhangi bir canlıya dönüşeceğiz. Oysa biz daha güzel bir hayat ve insani bir dünya istiyoruz. Bir hakkı seslendiriyoruz, her canlı için seslendiriyoruz! Pazar Kültür ve Sanat Evi bünyesinde büyütülen bir imkansız düşün peşindeyiz. Şenliğimiz bu yüzden aynı zamanda çocuk şenliğidir de. Pazar ilçemize bağlı elli kadar köy ve mahalle var. Pazar bizim kalbimizdir, bu yüzden şenlik afişimizde “Kalbimizin Kıyısında” üst başlığı vardır.

Bünyesinde ırkçılık, soyculuk, türcülük ve nefret söylemi barındırmayan bir hayat kaygımız vardır. Daha özgür, daha demokratik, gerçekten laik ve dayanışmacı bir ülkemiz olsun istiyoruz. Yoksa elimizden kayıp giden sadece kendi ömrümüz değil, yüzünü görmediğimiz gelecek kuşakların da hayatı olacaktır. Şenliğimizde bir bildirimizi de öne çıkaracağız: Uyuşturucuya Dur De! Çünkü güvencesizlk ve geleceksizlik, insanlarımızı uyuşturucu piyasasına mahkum etmekte, bağımlılık ise insanı yaşama yön verme çabasından vazgeçirmektedir. Sentetik uyuşturucuların kolayca üretilip ucuza satıldığı bir piyasa var ve bu atmosfer çocuklarımızı insanlıktan çıkarmaktadır. Yönetimler konuya hâlâ güvenlikçi bir yaklaşımla müdahale ediyor, oysa en kalıcı ve doğru mücadele, sosyo-ekonomik eşitsizlikleri azaltan kamusal politikalarla yürütülebilir… Bunu haykıracağız.

Pazarın her köyü ve mahallesi için yazılan ve yazılmakta olan kitaplarımız, Çise adlı kültür ve sanat dergimiz, forum ve söyleşilerimiz, köy etkinliklerimiz, yayla gezimiz ve Pazar merkezindeki konser etkinliklerimizle, 18-24 Ağustos arasında ‘kalbimizin kıyısında’ dostlarımızla buluşacağız.

Hem Pazar’ın hem hayatın buna ihtiyacı var!