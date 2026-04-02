Pazar payı en çok artan ve azalan otomobil markaları belli oldu

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,94 azalarak 265 bin 398 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) mart verilerine göre, otomobil satışları ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 5,86 azalarak 210 bin 688'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,23 düşüşle 54 bin 710'a geriledi.

Pazarın yüzde 85'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 114 bin 588 adetlik satışla yüzde 54,4, B segmenti otomobiller ise 64 bin 155 ile yüzde 30,5 pay aldı.

Pazar payı en çok artan ve azalan otomobil markaları da belli oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ PEUGEOT'DA

Bloomberg'in hesaplamasına göre pazar payı en çok azalan marka, 2,6 puanlık kayıpla Peugeot oldu.

Peugeot, Mart 2025'te toplam 116.900 adetlik pazarda 11.177 adet satışla %9,6 pazar payı almıştı. Marka, 2026 Mart ayında 101.997 adetlik pazarda 7.161 adet satışla %7,0 pazar payına geriledi. BYD ve Nissan da 1 puandan fazla kayıp yaşadı.

EN YÜKSEK ARTIŞ RENAULT'NUN

Pazar payını en çok artıran marka ise 2,5 puanlık artışla Renault oldu.

Renault, Mart 2025'te toplam 116.900 adetlik pazarda 12.095 adet satışla %10,3 pazar payı almıştı. Marka, 2026 Mart ayında toplam 101.997 adetlik pazarda satışlarını 13.099 adede çıkararak %12,8 pazar payına ulaştı.

TOGG, Fiat ve KG Mobility de pazar payını 1 puandan fazla artırdı.