Pazar Şenliği ezgilerle sona erdi

Kültür Sanat Servisi

Rize’nin Pazar ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Pazar Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği konserlerle sona erdi. 18 Ağustos’ta başlayan şenlik, Pazar Belediyesi, Pazar Kültür ve Sanat Evi, Pazar Kent Meclisi, İstanbul Pazarlılar Birliği Derneği ve İstanbul Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

Şenliğin dördüncü gününde Pazar Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde Pazar Müzikseverler Derneği, Özcan Demirçelik ve Filiz İlkay Balta müzikseverlerle buluştu.

Bölge halkını sanat, kültür ve eğlenceyle buluşturan, özellikle köy ve mahallelerde yapılan etkinliklerle geniş bir katılıma ulaşan şenliğin son gününde düzenlenen kapanış konserinde yurttaşlar bir araya geldi. Müzikseverler, sanatçılar Oğuzhan Kot, Erdal Güney ve Yayla Trio’nun eşsiz ezgileriyle unutulmaz bir akşam geçirdi.