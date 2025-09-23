Pazara borçla çıkılıyor

Bilge Su YILDIRIM

Semt pazarlarında POS cihazı uygulaması yaygınlaşmaya devam ediyor. Ağustos ayında iktidara yakın medya tüm pazarlarda satıcıların POS cihazı bulundurmasına yönelik zorunluluk geleceği yönünde haberler yapmış, uygulama zorunluluğuna pek çok satıcı tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından uygulamanın tercihe bağlı bırakıldığı açıklanmıştı. Bir ay önce tercihe bırakılan uygulama konusunda pazar esnafının ise kafası karışık. İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Sahrayıcedit Mahallesi’nde her cumartesi kurulan semt pazarının esnafının kimi uygulamanın satışları artırdığını ifade ederken kimisi de POS cihazına erişemediğini söyledi.

Yurttaş kredi kartı ile gıda alışverişine, borçlanma ile geçime mecbur bırakılırken semt pazarlarında tezgâhların üzerinde “Kredi kartı geçerlidir” afişleri geçmişe kıyasla yaygınlık gösteriyor.

Sebze ve meyve tezgâhı kuran esnaf Kenan Yener, POS cihazının satışlarına olan etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Satışların kart kullanımının etkisiyle arttığını ifade eden Yener, şunları söyledi: “İnsanlar nakit bulamıyor, herkes borç içinde. Hâliyle kredi kartıyla ödeme yapabilince ne oluyor, nakit ödese bir kilo alabileceği meyve sebzeyi iki kilo alabiliyor. Müşteri için iyi oldu, bizim satışlarımız da canlandı. Ama bir yandan da komisyonu var, internet çekmesi var, kâğıt masrafı var. Yine de daha iyi oldu, biz de o sebepten kullanıyoruz.”

Bir meyve satıcısı enflasyona dikkati çekerek kartlı alışverişlerle ilgili şunları söyledi: “Çok gerekliydi. Al bak görüyorsunuz fiyatları, her şeyin kilosu neredeyse üç haneli. İnsanlar ne yapsın, haftalık pazar alışverişine koltukaltlarında bir tomar parayla mı çıksınlar? Karttan başka çare mi kaldı? Ben de yapamıyorum kredi kartı olmadan alışveriş, mümkün mü?”

ALIŞVERİŞ İÇİN BİR TOMAR PARA LAZIM

Uzun yıllardır cumartesi pazarında meyve sebze satıcılığı yapan bir başka esnaf ise POS cihazı alamadığından bahsetti. Esnaf, şunları söyledi: “Kredi kartı uygulaması tabii satışları etkiledi. Müşteri geliyor, soruyor ‘Kredi kartıyla ödeyebilir miyim’ diye. Ben daha alamadım cihaz, öyle olunca tabii kartla ödeyebileceği tezgâha yöneliyor insanlar. Ama kredi kartının yurttaşın alışverişini kolaylaştırdığı da açık. İnsanlar borç harç günü kurtarıyor en azından.”