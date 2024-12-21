Pazarda çürük sebze zor alınıyor

Türkiye’de yüksek enflasyonla birlikte etkisini sürdüren ekonomik kriz, yoksul kesimin temel ihtiyacını karşılayamaz hale getirdi. Hayat pahalılığı nedeniyle başta temel gıda olmak üzere birçok ürünü ulaşmada güçlük çeken yurttaş, çürüğe ayrılan sebzeye yöneldi.

Diyarbakır’daki yurttaş, semt pazarındaki ezilmiş sebze ve meyveleri topladıkları anlar görüntülendi. Pazarı esnafı, yurttaşların çürüğe ayrılan ve yarı fiyatına verilen sebze meyveleri aldığını söyledi. Esnaf Abdulkadir Taş, "Vatandaş 40 liraya alamıyor. Gelip, çöplerde birikenleri 15 liraya alıyor" diye konuştu.