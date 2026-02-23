"Pazarda Emekli Kıraathanesi", forumda mücadele çağrısı

BirGün/Ankara

Çankaya Kent Konseyi’nin bir parçası olarak Çiğdem, Çukurambar, İşçi Blokları ve Kızılırmak mahallelerinden oluşan 100. Yıl Semt Meclisi, emeklilerin derinleşen yoksulluğuna ve hayat pahalılığına karşı bir buluşma gerçekleştirdi. “Emekli Aç, Sermaye Tok! Neden? Ne Yapmalı?” başlığıyla düzenlenen etkinliklerde, hem pazar yerinde hem de forumda emeklilerin yaşadığı gerçeklik görünür kılındı.

İşçi Blokları 100. Yıl Pazarı’nda kurulan Emekli Kıraathanesi ve Yokluk Sergisi, hayat pahalılığının somut tablosunu ortaya koydu.

Yokluk Sergisi’nde temel gıda ürünleri ve gündelik harcamalar üzerinden emekli maaşlarının nasıl eridiği gözler önüne serildi. Öte yandan kurulan Emekli Kıraathanesi ile pazar yeri kolektif alana dönüştürüldü. Evlerinde demledikleri çayı termoslar ile getiren mahalleli, pazar yerinde kurulan emekli kıraathenesinde sohbet etti.

Ardından İşçi Blokları Çankaya Evi’nde düzenlenen forumda iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, emeklilerin yaşadığı gelir kaybını, bütçe önceliklerini ve sosyal devletin aşındırılmasını kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Yapılan konuşmalarda, emekli aylıklarının insanca yaşam düzeyine çıkarılması, kamucu ve halkçı bütçe politikalarının hayata geçirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini, enflasyon karşısında sabit gelirli kesimlerin korunmadığını ve kamusal kaynakların sermaye lehine kullanıldığını ifade etti. “Kaynak yok” söylemine karşı, bütçe tercihlerinin kimden yana olduğu sorusu öne çıktı.

100. Yıl Semt Meclisi tarafından yapılan değerlendirmede, emeklilerin yaşadığı yoksullaşmanın kader değil, siyasal bir tercih olduğu belirtildi. Açıklamada, “Sosyal devlet anayasal bir haktır. Emeklilik yoksulluk değil, insanca yaşam güvencesidir. Kaynak vardır; mesele kaynakların emekten yana kullanılıp kullanılmadığıdır” denildi.

Mahalle ölçeğinde kurulan dayanışma alanının emekçilerin ve emeklilerin ortak mücadelesinin parçası olarak değerlendirildi. 100. Yıl Semt Meclisi, emeklilerin insanca yaşayacağı, gelir adaletinin sağlandığı bir ülke için mahalleden başlayan demokratik mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini duyurdu.