Pazar’da sanat buluşması

Haber Merkezi

5. Pazar Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği yüzlerce kişiyi buluşturdu. Rize'nin 30 bin nüfuslu ilçesinde açıkhava sohbetleri, ilçe merkezi ve köylerde kültür, edebiyat, şiir, ekoloji ve çevre sorunları üzerine söyleşiler gerçekleştirildi. Merkezdeki etkinliklere “ulaşım problemi nedeniyle gelemedik, götüren olsa gelirdik” diyen, serzenişte bulunan köylüler de oldukça fazlaydı.

12 Ağustos’ta çocukların ön safta yer aldığı kısa mesafeli bir yürüyüşle başlayan şenlik, Kadıköy Atölye yürütücülüğünde meydandaki çocuk etkinliğiyle devam etti. Belediye binası önündeki “Üç kadının gözünden Karadeniz” resim sergisi, meydanda “Eski Pazar ‘Hafıza’ Fotoğrafları” sergisi ve halı sahada U12 Futbol Turnuvası Finali vardı.

“Edebiyat ve Hayat” üzerine şiirli bir sohbet, ertesi gün ise “Pazar’da çevre sorunları ekoloji” konulu bir panel gerçekleştirildi. Pazar Lisesi eski mezunlarının da buluştuğu etkinlikle devam eden şenliğin son iki gününde, iki coşkulu konser düzenlendi. Pazar Kültür ve Sanat Evi Başkanı Devrim Şahinbaş ise, hedefi ve bir hafta süren heyecanı bir cümlede şöyle özetledi: “Pazar’da dayanışmayı, özgürlük duygusunu, insana ve doğaya saygıyı, hayat karşısında haddini bilmeyi büyüten ve yücelten kalıcı bir gelenek yaratmak şart. Önüne düşeni sürükleyen büyük yağmurlar yerine, toprağın da fikrini alarak ufak ufak çiselemek, onu suya doyuran mütevazı bir çise olmak yani.”