Pazarda satış yapana da alıcıya da yazık oluyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde kurulan köy pazarında üreticiler, satış yapamamaktan ve yaşadıkları geçim sıkıntısından dert yandı.

Şavşatlı üretici Ahmet Pehlivan şöyle konuştu: “Getirdiğim malın tamamı aynen duruyor, alan yok. ‘Fiyatlar yüksek’ diyorlar. Vatandaşta para olmayınca alım gücü de yok. Elma var, peynir var, fındık var, pekmez var. Ne ararsan var ve hepsini köyde üretiyorum. Aynı zamanda yerli tohumlarımız da var ama onları da çok nadir soruyorlar. Fiyata fazla istesek vatandaşa yazık, az istesek bize yazık. Gidip gelme masrafını bile kurtarmıyor.”

Üretici Filiz Gümüş de satışların düşüklüğünden şikayet ederek, “Kimse yok ki, ne satalım? Malı getiriyoruz, sonra tekrar geri götürüyoruz. Yevmiyeyle idare ediyoruz. Satışlar düştükçe düşüyor” dedi.