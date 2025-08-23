Pazar’da şenliğin coşkusu her yerde

Kültür Sanat Servisi

Rize’nin Pazar ilçesinde geleneksel hale gelen Pazar Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği’nin 6’ncısı yurttaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 24 Ağustos’a kadar ilçe merkezi, köyler ve yaylalarda sürecek şenlik, bu yıl ‘Uyuşturucuya Dur De!’ teması ve ‘Kalbimizin Kıyısında’ üst başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Şenlik kapsamında Fatma Genç’in sunumuyla gerçekleştirilen ‘Çay ve Çay-Kur’un Geleceği’ başlıklı forumun ardından Venek (Örnek) Köyü programıyla tamamlandı. Ayrıca İstanbul Kadıköy Atölyesi’nden gelen eğitmenler çocuklarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Sanat ve eğlencenin bir araya geldiği atölye çalışmalarında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

PAZAR MEYDANI’NDA KİTAP OKUMA EYLEMİ

Şenlik, kitapseverlerin ve sanat dostlarının Pazar Meydanı’nda buluştuğu ‘Kitap Şenliği’ ile devam etti. Etkinlik kapsamında yerel yazarlar okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. ‘Uyuşturucuya Dur De!” temasıyla farkındalık oluşturmak amacıyla toplu kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Pazar Meydanı’nda 15 dakikalık kitap okuma etkinliği yapan Pazarlılar, ‘Madde bağımlısı değil kitap bağımlısı ol’ mesajı verdi. Sessiz kitap okuma eylemine yurttaşların ilgisi yoğun oldu. Program çerçevesinde ayrıca Haçapit (Subaşı) Köyü’nde kültürel etkinlikler düzenlenerek şenlik heyecanı köylere taşındı.

Yurttaşların geniş katılımıyla yaylacılık kültürünü işlemeyi hedefleyen Çiçekli Yayla gezisi ve Kocaköprü köyünde düzenlenen mahalle etkinlikleriyle şenlik coşkusu sürdü. Pazar Meydanı’nda müzikseverlerle buluşan Müzikseverler Derneği, Özcan Demirçelik ve Filiz İlkay Balta ile İbrahim Karaca ve Selim Pirpir’in şiirleri tulumla birleşerek eşsiz bir akşama imza attı. Sanatçılar Oğuzhan Kot, Erdal Güney ve Yayla Trio yarın akşam saat 19.00’da meydandaki sahnede olacak

SANSÜR İKLİMİNE KARŞI DİRENİYORUZ

Etkinlikler kapsamında BirGün yazarı Timur Soykan, Kafe Marina Park’ta düzenlenen imza günü ve söyleşide okurlarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Soykan, gazetecilik serüvenini ve Türkiye’de basın özgürlüğünün geldiği noktayı anlattı. Soykan, ülkenin çok sert bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, “Sansürün, baskının çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Haberlerimizi yansıtacak çok fazla mecra bulamıyoruz ama BirGün’de öyle bir dert yok. BirGün cesur, idealleri olan bir gazete. Sahipsiz yani patronu olmadığı için çok daha cesur” dedi. Soykan, şunları aktardı: “BirGün 20 yılı geride bıraktı ve bu sansür ikliminde çok önemli bir yerde duruyor. Bugün medyanın yüzde 95’i iktidarın kontrolünde, haberleri gölgelemek ve yok etmek için uğraşıyor. BirGün ise o haberler için direnen çok önemli bir mecra.”

SOYKAN: TÜRKİYE GERÇEKLİKTEN KOPTU

Ülkenin gerçeklikten koptuğuna dikkat çeken Soykan, “Ülkeyi nasıl anlatayım diye düşünüyorum, gerçekten ‘Ülke kafayı yemiş’ diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Gerçekle bağını koparmış bir ülke haline geldik. Buraya gelmeden önce yine polis aradı. Artık neredeyse her gün polis arıyor. Gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karakola gidip imza atıyorum. İki tane de yurtdışı yasağım var. Sabah kapı çalınıp gözaltına alınıyor, sokağa çıktığınızda motora binerken bile gelip gözaltına alabiliyorlar” diye konuştu.

Soykan, tutuklu gazeteciler ve hak savunucularına da dikkat çekti. Furkan Karabay’ın 100 gündür sadece yaptığı haber nedeniyle cezaevinde olduğunu, Ercüment Akdeniz’in aylardır tutuklu bulunduğunu, son olarak Fatih Altaylı’nın cezaevine konulduğunu hatırlattı. Ayrıca Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın da isimlerini anarak, “Hepsi işçi, emekçi, toplumun hakkı için mücadele eden insanlardı. Bugün hâlâ cezaevindeler” dedi.

Şenliğin bu yılki teması ‘Uyuşturucuya Dur De!’ çağrısı ile dikkat çekiyor. Düzenleyiciler, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, sosyo-ekonomik eşitsizlikleri azaltacak kamusal politikalarla yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Pazar Kültür ve Sanat Evi öncülüğünde hazırlanan şenlik, forumlar, söyleşiler, köy programları, yayla gezileri ve konserlerle 24 Ağustos’ta sona erecek.