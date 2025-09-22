Pazarın yok edilmesine esnaf tepki gösterdi

Emek Servisi

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve halk arasında Rus Pazarı olarak bilinen bitpazarı esnafı, deprem sonrası konteyner çarşı yapılan alanın boşaltılmasıyla birlikte sokak aralarında tezgâh açmaya mecbur bırakıldıklarını belirterek, “Bize yeni bir yer göstersinler, ekmeğimizle oynamasınlar" dedi.

Depremden bu yana konteyner çarşının bulunduğu cadde ve sokak arasında tezgâh açan esnaf, geçen hafta esnaf ile zabıta arasında gerginlik yaşanmasının ardından bitpazarının belediye tarafından kaldırılmak istendiği öğrendi. ANKA’ya konuşan bit pazarı esnafı şunları söyledi:

“Burası Malatya’nın en eski pazarlarındandı. Yerine bina, konteyner çarşı yaptılar. Biz de kenarlarından idare ediyoruz. Burada çalışmamızı istemiyorlarsa bir yer göstersinler işgaliye parasını da alsınlar. Bizi rahat bıraksınlar. Evimize ekmek götüreceğiz. Belediye Başkanının umurunda mı?”