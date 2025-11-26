Pazarlamak için telaşa düştüler

Ülke tarihi boyunca hukuk normları defalarca çiğnenmesine, adalet kavramı tartışmaya açılmasına rağmen 19 Mart’ta yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu ile birlikte ‘yeni uygulamalara’ tanıklık edildi. Hazırlanış aşamasında yandaş medyaya sızdırılan Ekrem İmamoğlu iddianamesi, tam da İstanbul Cumhuriyet Savcısı Akın Gürlek’in Yeni Şafak’a verdiği röportajın çıktığı gün kabul edildi. Yapılan röportaj nedeniyle soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğine ilişkin tartışmalar gün içerisinde alevlenirken İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Hazırlanacak tensip zaptının ardından duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak. İddianamede CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Yine daha önce örneği görülmeyen basın toplantısıyla duyurulup yayımlanmadan önce detaylarının çıktığı yandaş Yeni Şafak, Cumhuriyet Savcısı Gürlek’in açıklamalarını manşetten verdi. Gürlek İBB iddianamesinde Ertan Yıldız’ın “itirafçı” olmasının “dönüm noktası” olduğunu öne sürdü, “Bu, örgüt içerisindeki çözülmenin en önemli etkenlerinden biriydi. Bu önemli bir çıtaydı” diye konuştu.

İDDİALARI REDDETTİ

Gürlek, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlananlarla ilgili olarak ayrıca “İtirafçı olup tahliye olamayanlar da var. Biz verilen bilgileri teyit etmemiz lazım. Çünkü aynı şeyleri söylüyorlar genelde. Ama biz yeni bilgi istiyoruz. Her söyleneni doğru kabul etmiyoruz. Bu konuyu da artık mahkeme değerlendirecek” dedi.

Hakkındaki Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği belgelerine yanıt veren Gürlek maaş aldığı iddialarını reddetti. Söz konusu yönetim kurulu üyeliğinin bir önceki görev dönemi olan bakan yardımcılığı zamanında yapıldığını, başsavcı olduğu günden itibaren böyle bir görevde bulunmadığını söyleyen Gürlek, istifa dilekçesini bizzat gönderdiğini, kendisine de “görüldü” yazısının iletildiğini ifade etti.

Gürlek’in yandaş basına verdiği demeçler ve hemen akabinde iddianamenin kabul edilmesinin ardından muhalefet cephesinden tepkiler yağdı. Gürlek’in sözlerine yanıt veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Röportajını okuduğumda bağımsız olması gereken bir yargı mensubunun yazdığı iddianameyi pazarlama telaşına düştüğünü gördük. Yargı mensupları kararlarıyla, belgeleriyle konuşurlar. Başsavcı hazırladığı iddianameye güvenmiyor olacak ki yandaş basına çıkıp açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Masumiyet karinesini ihlal eden bir açıklama. Sayın başsavcı adaletten değil, iktidardan yana tavır alan bir tutum içerisinde” dedi.

Ayrıca, 23 Mart’ta tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ongun paylaşımında İBB iddianamesinde malvarlığına ilişkin yer alan bilgilerin “fahiş nitelikte hatalı” olduğunu ifade etti.

ONGUN TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımında İBB’de görev almaya başlamadan önce kendisine ait yalnızca 1 meskenin olduğunu ve bunun dışında şimdiye kadar herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belirten Ongun, hakkında ortaya atılan “4 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 tarla ve 1 tarla tapu kaydı” olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Malvarlığına ilişkin bilgilerin çok kolayca elde edilmesinin mümkün olduğunu belirten Ongun, “Bu yanlışın düzeltilip kamuoyuna doğru açıklama yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

YİNE SAHNEDE

Yargı bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ayyuka çıkmışken her dönem kirli ilişkilerinin merkezinde bulunan, bir dönem Susurluk davasından tutuklu kalan Mehmet Ağar’ın bulunduğu bir fotoğraf karesi tartışma yarattı. Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, eski HSK üyesi Ömür Topaç, Mehmet Ağar ve iş insanlarının bulunduğu bir akşam yemeğindeki görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

EV HAPSİ KARAR KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 2.dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi cezası kaldırıldı. İSKİ Genel Müdürü Başa, İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 26 Nisan 2025’te gözaltına alınmıştı. Sağlık sorunlarına rağmen uzun olumsuz koşullarda şartlarda gözaltında tutulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da “ev hapsi” kararı verdi.