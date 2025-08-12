'Pazarlık' sürüyor: Memura ilk teklif bugün verilecek

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu işveren heyeti, ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te sunacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci geçen hafta başladı.

6 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmede ön müzakerelerin ardından bugün toplu sözleşme müzakerelerine geçilecek. Bu kapsamda, kamu işveren heyetinin, bugün zam teklifini sunması bekleniyor.

IŞIKHAN, YALÇIN'I ARAYACAK

Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Memur-Sen) yapılan açıklamada, "Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ı arayarak kamu işveren heyetinin bugün saat 14.00'da teklif vereceğini bildirdi" denildi.

Teklifin sunulmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, toplu sözleşme görüşmelerine kamu adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına ise 15 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılıyor.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinde, en fazla üyesi bulunan konfederasyon temsilcisi "Heyet Başkanı" olarak yer alıyor. Ayrıca her hizmet kolunda en fazla üyeye sahip sendikanın temsilcisi ile en fazla üyesi olan 3 konfederasyonun birer temsilcisi de pazarlık masasında bulunuyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri iki yılda bir yapılıyor. Kanuna göre ağustosun ilk iş günü başlayan görüşmelerin ve en geç ayın son iş günü tamamlanması gerekiyor.