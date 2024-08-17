Pazarspor, Emirhan Atilla’yı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Rize ekibi, son olarak Nişantaşıspor’da top koşturan 30 yaşındaki forvet oyuncusu Emirhan Atilla’yı 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Pazarspor’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, en son Nişantaşıspor’da forma giyen Emirhan Atilla ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Emirhan Atilla’ya kulübümüze hoş geldin diyor, mavi-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.