Pazaryeri’nde baraj ve göletlerin su doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Bilecik Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, ilçede bulunan baraj ve tarımsal sulama göletlerin su doluluk oranı yüzde 100’e ulaştığını söyledi.

İlçede 6 tane sulama göleti olduğunu açıklayan Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, “Şuan bunların 6’sı da yüzde 100 doluluk oranındalar. Ayrıca Dereköy barajımız da dolu savağına yaklaştı. Kış ayında ve son yağışlarla birlikte Allah’a şükür barajlarımız dolu. İnşallah çitçilerimiz bu sene su sıkıntısı yaşamayacaklar” diye konuştu.

Pazaryeri ilçesinin Günyurdu köyünde bulunan 6,66 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip ve 8 bin dekar tarımsal alanın sulama ihtiyacını karşılayan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajında doluluk oranı yüzde 100 oranına yaklaşırken barajda su tahliyesi işlemi için vanalar açıldı.