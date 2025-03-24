Pazaryerispor, 72 yıl sonra şampiyon oldu

Bilecik’te 1953 yılında kurulan Pazaryerispor, Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nda şampiyon oldu ve tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de A ve B gruplarında ligin son maçları hafta sonu oynanırken, B Grubu’ndan 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik ile ligi yenilgisiz tamamlayan Pazaryerispor şampiyon oldu. Kurulduğu günden bu yalan Bilecik 1. Amatör Lig’de ilk defa şampiyonluğa ulaşan Pazaryerisporlu teknik heyet ve futbolcular şampiyonluklarını doyasıya kutladı. Ligde 32 gol atıp, kalesinde 9 gol gören Pazaryerispor; Osmanelispor ve Bilecik Gençlerbiliğispor ile play-off müsabakalarına katılmayı hak kazandı. Grupta İçköyspor ve Vezirhanspor ligin son sırasında yer alarak, Bilecik 2. Amatör Lig’e düştü.

Pazaryeri İlçe Stadı’ndan ligin son haftasında Akpınarspor ile karşı karşıya gelecek olan Pazaryerispor, rakibinin maça gelmemesinden dolayı 3-0 hükmen galip geldi. Mücadele öncesi statta şampiyonluk kutlamaları yapılırken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından kupa ve madalyalar verildi.