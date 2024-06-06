'Peaky Blinders' filmi Netflix'te yayınlanacak

Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı 'Peaky Blinders' filmi, Netflix'te yayınlanacak.

Cillian Murhpy, 'Peaky Blinders'daki Thomas Shelby rolüne geri dönmeye hazırlanıyor.

Film, Netflix'te ekrana yayınlanacak.

Henüz adı belli olmayan filmin yönetmen koltuğunda ise Tom Harper yer alacak.

Deadline'ın haberine göre dizinin yaratıcısı Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı filmin çekimleri bu yıl içinde başlayacak.

Filmin konusu ve oyuncu kadrosu henüz bilinmiyor.

Thomas Shelby'nin emriyle: Cillian Murphy ile Peaky Blinders filmi geliyor. pic.twitter.com/GHSvr3kJam — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 5, 2024

EYLÜL 2024'TE ÇEKİMLERİN BAŞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Steven Knight, daha önce yaptığı bir başka açıklamada ise Peaky Blinders'ın finali olacak olan filmin, çekimlerinin Eylül 2024'te başlayacağını açıklamıştı.

Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders dizi bir suç çetesinin 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.

Murphy, "Oppenheimer" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne layık görülmüştü,