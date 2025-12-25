Peaky Blinders filminden ilk fragman

Efsanevi suç dizisi Peaky Blinders'ın devam filmi "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam) filminden ilk fragram geldi.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Küllerinden doğan bir efsane. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam 20 Mart'ta sadece Netflix'te" denildi.

Küllerinden doğan bir efsane. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam 20 Mart'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/uVfhKpSOya — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 24, 2025

Netflix’te 20 Mart’ta gösterime girecek filmde Oppenheimer’daki rolüyle Oscar kazanan Cillian Murphy, iz bırakan Thomas Shelby karakterine yeniden hayat veriyor.

Filmin yönetmen koltuğundaysa dizinin ilk sezonunu yöneten Tom Harper yer alıyor.