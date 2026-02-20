Peaky Blinders'ın filminden yeni fragman

Netflix'te yayınlanan efsanevi suç ve dönem dizisi Peaky Blinders'ın devam filmi "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam) filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Küllerinden doğan bir efsane. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam 20 Mart'ta sadece Netflix'te" denildi.

Yaklaşık 2 buçuk dakikalık fragmanda, Thomas Shelby'nin kendi isteğiyle gittiği sürgünden 1940'ların başında, 2'nci Dünya Savaşı'nın ortalarında tekrar Birmingham'a döndüğü gösteriliyor.

Will Tommy Shelby burn it all to the ground?



Cillian Murphy returns in Peaky Blinders: The Immortal Man, premiering March 6 in select theaters and March 20 on Netflix. pic.twitter.com/6yXnLO1QYO — Netflix (@netflix) February 19, 2026

Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Tom Harper oturuyor.

Başrollerde ise Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy'nin yanı sıra Rebecca Ferguson ve Tim Roth yer alıyor.

Bazı sinemalarda 6 Mart'ta gösterime girecek olan film, Netflix'te 20 Mart'ta yayınlanacak.