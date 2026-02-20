Giriş / Abone Ol
'Peaky Blinders: The Immortal Man'in filminin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanın paylaşımında "Küllerinden doğan bir efsane" betimlemesiyle duyurulan film 20 Mart'ta sevenleriyle buluşacak.

Kültür Sanat
  • 20.02.2026 10:06
  • Giriş: 20.02.2026 10:06
  • Güncelleme: 20.02.2026 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
Peaky Blinders'ın filminden yeni fragman

Netflix'te yayınlanan efsanevi suç ve dönem dizisi Peaky Blinders'ın devam filmi "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam) filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Küllerinden doğan bir efsane. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam 20 Mart'ta sadece Netflix'te" denildi.

Yaklaşık 2 buçuk dakikalık fragmanda, Thomas Shelby'nin kendi isteğiyle gittiği sürgünden 1940'ların başında, 2'nci Dünya Savaşı'nın ortalarında tekrar Birmingham'a döndüğü gösteriliyor.

Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Tom Harper oturuyor.

Başrollerde ise Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy'nin yanı sıra Rebecca Ferguson ve Tim Roth yer alıyor.

Bazı sinemalarda 6 Mart'ta gösterime girecek olan film, Netflix'te 20 Mart'ta yayınlanacak.

House of the Dragonun üçüncü sezon fragmanı yayınlandı
