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‘Pedagojik açıdan sorunlu’

Eğitim
  • 04.03.2025 06:00
  • Giriş: 04.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 04.03.2025 06:00
‘Pedagojik açıdan sorunlu’

Haber Merkezi

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında okullarda yeniden kumbara dağıtılmasına tepki gösterdi. “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinin eğitim politikaları ve pedagojik ilkeler açısından sorun barındırdığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu tür projeler kamusal eğitimin temel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, çocuk hakları ve pedagojik etik açısından önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu tür projeler genellikle dini cemaat ve tarikatların uzantısı olarak kurulan STK’lerle yürütülmekte ve eğitimin dinselleştirilmesine hizmet eden bir arkaplan taşımaktadır.”

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