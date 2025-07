Pedal pedal özgürlük

Haber Merkezi

47 yıldır Almanya’da yaşayan Cumhur Ünyılmaz, bisikletiyle memleketi Kars’ın Susuz köyü ne doğru yola çıktı. Diyabetle mücadele eden Ünyılmaz, “Bisiklet bana hastalığımı unutturdu, kendimi hatırlattı” dedi.

Her pedal darbesinde özgürleştiğini söyleyen Ünyılmaz, şöyle konuştu: “Beni asıl yolda bırakan, pedal çeviremeyişim olur ama bir yol her zaman bulunur. Yola devam etmek, bazen yeni yollar keşfetmekten ibarettir. Bu yolda en büyük desteğim eşim oldu. Her pedalın arkasında onun sesi var. Bu yolculuğun her anında ona teşekkür ediyorum.”